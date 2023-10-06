Бербок призвала страны Западных Балкан к совместным усилиям по вступлению в Евросоюз

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала страны Западных Балкан к совместным усилиям по вступлению в Европейский союз. Для того чтобы присоединение к ЕС было успешным, все должны "засучить рукава", заявила Бербок перед поездкой в Тирану, где она примет участие во встрече глав МИД стран Западных Балкан в рамках Берлинского процесса.

"Страны Западных Балкан слишком долго ждут своего места за столом Европейского союза. Особенно для молодых людей в регионе совершенно очевидно, что их будущее находится в ЕС.

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Если Европа не присоединится к ним, они найдут путь в Европу - с фатальными демографическими последствиями для своих стран", - сказала Бербок. "Чтобы вступление в ЕС было успешным, теперь все должны засучить рукава. Евросоюз должен сдержать данное им слово, а страны Западных Балкан должны инициировать необходимые реформы", - констатировала глава МИД ФРГ.

При этом она отметила, что многие страны уже достигли значительного прогресса. "Но мы снова и снова наблюдаем регресс, новые препятствия, которые необходимо преодолеть на пути к ЕС", - подчеркнула Бербок. В качестве примеров она упомянула рост напряженности между Сербией и непризнанным Косовом и ситуацию вокруг Боснии и Герцеговины и Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины).

"Эта напряженность держит в заложниках весь регион. Она препятствует важным шагам на пути к примирению. Она является ядом для инвестиций и мешает продвижению региона по пути евроинтеграции", - указала глава внешнеполитического ведомства Германии.

Берлинский процесс, по ее словам, вносит важный вклад в достижение конкретных улучшений для жителей региона.

Берлинский процесс - механизм поддержки европейской интеграции государств Западных Балкан - был инициирован в 2014 году Ангелой Меркель, занимавшей в то время пост канцлера ФРГ.