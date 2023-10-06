В Польше назвали последствия вступления Украины в ЕС

Польский журналист Лукаш Важеха раскрыл последствия вступления Украины в Евросоюз (ЕС). Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

По его словам, это станет самоубийством для Европы.

«Курс на поддержку украинского членства является крайне самоубийственным и сильно противоречит польским интересам», — отметил он.

По словам журналиста, в случае вступления Украины в Евросоюз Варшаве придется не только платить гигантские суммы денег из-за «абсурдной климатической политики», а также и терять средства из-за прямой конкуренции с украинской стороной.