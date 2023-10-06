Reuters: Трамп отозвал иск на $500 млн к своему бывшему юристу

Экс-президент США Дональд Трамп подал уведомление об отказе от иска на сумму $500 млн к своему бывшему юристу Майклу Коэну . Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на судебный документ.

В апреле Трамп подал иск в федеральный суд Южного округа Флориды с требованием взыскать с Коэна $500 млн за нарушение обязательств доверенного лица и незаконное обогащение. Трамп обвинял своего бывшего юриста в том, что тот нарушил контрактные обязательства, раскрыв конфиденциальную информацию о своем клиенте, а также распространял порочащую экс-президента информацию в личных целях. В частности, бывший глава американской администрации утверждает, что Коэн завышал суммы издержек, а также зарабатывал на том, что публиковал материалы с порочащими сведениями.