Spiegel: Мишель и фон дер Ляйен устроили заочную перепалку из-за Украины

Об этом пишет Spiegel .

Отмечается, что в интервью газете Мишель раскритиковал внешнеполитические инициативы фон дер Ляйен.

« Еврокомиссия отреагировала гневно и раздражена заявлениями о скором присоединении Украины», — говорится в статье.

По данным газеты, в прошлом между главой Евросовета и председателем ЕК уже велась «довольно странная» борьба за власть.