МИД Армении выразил негодование работой делегации ООН по Карабаху

МИД Армении выразил негодование работой делегации ООН по Нагорному Карабаху, пресс-релиз опубликован на сайте армянского внешнеполитического ведомства.
"Армения с глубокой озабоченностью и разочарованием восприняла информацию о визите делегации ООН в Нагорный Карабах во главе с постоянным координатором ООН в Азербайджане и опубликованный по его "итогам" пресс-релиз", - указано в сообщении.
В армянском МИД заявили, что визит делегации ООН 2 октября не отражает "ожидания армянской стороны и международного сообщества".
Ранее в Армении обвинили миссию ООН в Нагорном Карабахе в легализации преступлений Азербайджана. Посол Армении по особым поручениям Эдмон Марукян добавил, что ожидает от Организации Объединенных Наций расследования в отношении представителей миссии организации, посетившей Карабах.