Посол РФ в Италии назвал позиции коллективного Запада нереалистичными

"Меня не удивляют [сделанные на саммите Европейского политического сообщества в Гранаде заявления о продолжении поддержки Украины], эта позиция достаточно консолидирована и в НАТО, и в ЕС. В этом ничего нового. Но в этом выражается вся нереалистичность позиции коллективного Запада в отношении будущего развития и перспективы Европейского континента", - сказал дипломат в интервью программе Porta a porta на государственном телевидении RAI.