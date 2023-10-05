Госдеп США: Китай в ходе украинского конфликта поддерживает Москву

В Вашингтоне уверены, что Китай в ходе украинского конфликта поддерживает Москву. Причем не только в плане дипломатии и экономики плане, но и в информационном пространстве. С таким заявлением выступил в ходе телефонного брифинга для СМИ спецпредставитель Госдепа Соединенных Штатов, координатор Центра глобального взаимодействия (включен в структуру дипведомства и является одним из главных инструментов внешнеполитической пропаганды Америки) Джеймс Рубин.