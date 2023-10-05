Госдеп США: Китай в ходе украинского конфликта поддерживает Москву

Госдеп США: Пекин в ходе конфликта на Украине поддерживает РФ в информпространстве
В Вашингтоне уверены, что Китай в ходе украинского конфликта поддерживает Москву. Причем не только в плане дипломатии и экономики плане, но и в информационном пространстве. С таким заявлением выступил в ходе телефонного брифинга для СМИ спецпредставитель Госдепа Соединенных Штатов, координатор Центра глобального взаимодействия (включен в структуру дипведомства и является одним из главных инструментов внешнеполитической пропаганды Америки) Джеймс Рубин.
«Пока Пекин стремится позиционировать себя в этой конфликте как нейтральная сторона, факты доказывают обратное. Причем это поддержка Москвы не только экономически и дипломатически, но и особенно в информационном пространстве. [Все шаги] России и Китая полностью согласованы», поведал чиновник.
В этой связи, как сообщает ТАСС, Рубин отметил, что Вашингтон и его союзники обязаны противостоять «вторжению» Москвы и Пекина в их информпространство.