Глава Минсельхоза Польши потребовал отозвать жалобу Украины в ВТО

Ранее заместитель министра экономики Украины Тарас Качка заявил, что Киев приостановил рассмотрение жалоб против Польши, Словакии и Венгрии в ВТО. 15 сентября руководство ЕС приняло решение снять запрет на импорт украинского зерна в страны регионального содружества. В то же время Брюссель потребовал от Киева принять меры и разработать план действий, касающийся контроля за вывозом продукции. Несмотря на это, ряд государств посчитали такие меры недостаточными и самостоятельно продлили эмбарго на поставки украинского зерна. В их числе оказались Польша, Венгрия и Словакия. Впоследствии из-за данного решения киевские власти направили в ВТО иски против указанных стран. Позже Тарас Качка заявил, что Украина отзовет иски во Всемирную торговую организацию против трех государств Европейского союза лишь при условии, если получит гарантии отсутствия ограничений на экспорт зерна.