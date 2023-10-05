СМИ: Лондон страдает от постельных клопов не меньше Парижа

Жители Лондона страдают от нашествия постельных клопов не меньше, чем парижане. Об этом в интервью Sky News сказал микробиолог Дэвид Кейн .

«Я думаю, что в Лондоне, вероятно, существует такой же уровень проблемы, как и в Париже в настоящее время. Они уже в автобусах, поездах, метро, кинотеатрах, кабинетах врачей, общественных местах, больницах», — заявил он.

По словам Кейна, разница между парижанами и британцами заключается в том, что первые говорят о проблеме, а вторые «пытаются держать все в тайне».

В Sky News отметили, что ситуация с постельными клопами не является новой для Парижа, но в последнее время она обострилась. Кроме того их активность растет летом, поскольку в этот период люди больше путешествуют, добавила Натали Бангей из Британской ассоциации по борьбе с вредителями.