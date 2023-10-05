Орбан обвинил лидеров ЕС в стремлении создать в Европе оруэлловский мир

"Брюссель создает оруэлловский мир на наших глазах. Они закупают и поставляют оружие [на Украину] через Европейский фонд мира. Они хотят контролировать средства массовой информации с помощью закона о свободе СМИ. Мы боролись против коммунизма не для того, чтобы оказаться в 1984 году", - написал Орбан на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).