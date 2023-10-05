Обзор иноСМИ: Украина теряет двух союзников, финские спортсмены зарабатывают миллионы в РФ

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© ХК «Динамо» Москва

«Украина теряет поддержку двух ярых сторонников»

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Республиканцы лишили законопроект о временном бюджете США положения, предусматривающего выделение помощи Киеву. В тот же день, на другом конце света - в Словакии - избиратели отдали крупную победу на выборах партии пророссийского экс-премьера Роберта Фицо, пишет The Atlantic. Фицо пообещал, что больше не будет «ни одного раунда» поставок оружия Киеву. Примерно в это же время Польша добивается введения бессрочного эмбарго на украинское зерно и объявляет, что больше не будет поставлять собственные вооружения ВСУ

Это «ознаменовало зловещий поворотный момент» в международной поддержке Украины - не только в Вашингтоне, но и в двух некогда ярых сторонниках этой страны в Восточной Европе. Небольшая Словакия была одной из первых стран НАТО, предоставивших военную помощь Украине, и стала оплотом материально-технической поддержки, а Польша приняла самое большое количество украинских беженцев.

Финских спортсменов раскритиковали за миллионные заработки в России

На фоне украинского кризиса многие финские спортсмены покинули российские клубы, но четверо финнов продолжили профессионально заниматься спортом в России и зарабатывать миллионы, пишет Sportti.com. Самый известный из них – Теему Пулккинен, хоккеист из Вантаа, выступавший в прошлом сезоне за челябинский «Трактор» и получивший контракт на этот сезон с китайским «Куньлунь Ред Стар».

Лаури Керминен, представляющий московское «Динамо», играет в высшей лиге российского волейбола. Он рассказывал, что хотел расторгнуть контракт с «Динамо», но это стоило бы миллион. Он покинул Россию, но затем дважды продлил контракт с московским клубом. Братья Туомас и Томми Мяяття, игроки в хоккей с мячом, также выступают в России - в «СКА-Нефтяник». Весной 2022 года команда вместе с Туомасом Мяяття выстроилась буквой Z - в поддержку действий России.

«Президент Чехии: даже не представляю себе отправки посла в Россию»

Президент Чехии Петр Павел заявил в интервью Lidovky, что пока «даже не допускает» мысли о назначении нового посла страны в России. По его словам, назначение нового посла во многом перечеркнуло бы то, что Чехия сделала в поддержку Украины.

«Как это так - просить Владимира Путина восстановить нормальные дипломатические отношения», - задался вопросом Павел.

Он отметил, что видит больше минусов, чем плюсов в назначении посла, но готов выслушать аргументы министра иностранных дел и премьера страны. По его словам, если аргументы будут рациональными и он увидит возможную пользу для Чехии и ее союзников в назначении посла, то «подумает над этим».

«Китай переигрывает США с помощью фрагментации мира»

В отличие от холодной войны, когда экономические связи СССР и США были маргинальными, экономический раскол Запада и Китая привел бы к «кардинальным негативным последствиям, которые ощутил бы практически каждый житель планеты», считает автор сербского издания «Нови Стандард» Горан Николич. США, столкнувшись с конкурентом за глобальное лидерство впервые после распада СССР, стремятся сплотить своих союзников вокруг стратегии «разъединения» и «снижения рисков» - по сути, экономической версии «холодной войны», считает Николич.

Однако в отличие от противостояния СССР и США «вторая холодная война», вопреки ожиданиям Вашингтона, будет следовать не старой логике поляризации, а новой логике фрагментации. Пекин хочет многополярного мира, то есть более фрагментированного глобального порядка - так, по мнению китайцев, они смогут выиграть битву с блоком, возглавляемым США. Даже ближайшие союзники США не застрахованы от тенденции к фрагментации, считает автор статьи. К примеру, Токио хочет избежать эскалации вокруг Тайваня по экономическим причинам, а Берлин отдает приоритет экономическим связям с Пекином. Пекин считает, что мир, в котором страны не зависят от Запада, даже полезнее Китаю, чем мир, в котором много тесных прокитайских альянсов вроде БРИКС. Пекин хочет глобального порядка, в котором США не будут иметь достаточного экономического, военного или идеологического влияния, чтобы заставить других присоединиться к ним. И такой мир «становится ближе с каждым днем», заключил Николич.

«Шольцу грозит историческое фиаско»

Канцлеру Германии Олафу Шольцу и его Социал-демократической партии (СДПГ) грозит «историческое фиаско» на выборах в двух важных регионах Германии: Баварии и Гессене, пишет N-TV. Электоральный крах СДПГ напрямую отразится на рейтинге канцлера и его правительства. 79 процентов немцев в настоящее время недовольны работой своего федерального правительства.