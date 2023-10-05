Одну из "жертв" Харви Вайнштейна обвинили в вымогательстве

Лауреата премии "Эмми", звездную актрису Джулию Ормонд обвинили в шантаже и вымогательстве. Об этом сообщает The Wrap.

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Недавно она заявила, что подверглась в 1995-ом году сексуальному насилию со стороны опального продюсера Харви Вайнштейна. Помимо него, она обвинила Disney и агентство CAA, которые, по ее мнению, были в курсе поведения Вайнштейна, но никак ему не препятствовали.

Агентство выступило со встречным разоблачением. По словам их представителя, Ормонд кулуарно предложила сделку: если ей выплатят 15 миллионов долларов, она откажется от любых претензий еще до суда.