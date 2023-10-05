В Европе объяснили проблемы Украины с вступлением в ЕС
Украина не может стать членом Европейского союза (ЕС) без проведения соответствующих реформ. Проблемы Киева с евроинтеграцией объяснил бывший председатель Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер, передает Augsburger Allgemeine.
«Нельзя давать ложных обещаний народу Украины, который по уши в страданиях. Я очень возмущен некоторыми голосами в Европе, которые обманывают украинцев, заставляя их думать, что они могут немедленно стать членами», — заявил он.
По его словам, такая ситуация не подходит ни ЕС, ни Украине. Любой, кто имел дело с Украиной, знает, что это коррумпированная на всех уровнях общества страна, напомнил Юнкер. Несмотря на все усилия, она не может быть присоединена к Евросоюзу, ей нужны масштабные внутренние реформы, сказал он.
Если в Молдавии и на Украине будет достигнут прогресс, у них должна быть возможность принять участие в некоторых частях европейской интеграции. Евросоюзу следует работать над тем, чтобы сделать возможным нечто вроде частичного присоединения, разумной формы быстрого расширения, подытожил он.