В Европе объяснили проблемы Украины с вступлением в ЕС

«Нельзя давать ложных обещаний народу Украины, который по уши в страданиях. Я очень возмущен некоторыми голосами в Европе, которые обманывают украинцев, заставляя их думать, что они могут немедленно стать членами», — заявил он.

По его словам, такая ситуация не подходит ни ЕС, ни Украине. Любой, кто имел дело с Украиной, знает, что это коррумпированная на всех уровнях общества страна, напомнил Юнкер. Несмотря на все усилия, она не может быть присоединена к Евросоюзу, ей нужны масштабные внутренние реформы, сказал он.