На Украине хотят отменить понятие инвалидности

Украина планирует отказаться от понятия инвалидности. Как сообщает ТАСС, министр здравоохранения страны Виктор Ляшко рассказал, что вместо него введут понятие «оценка потери функциональности».

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Новый подход планируют ввести к 2025 году. Как заявил Ляшко, проблемой для Украины является «погоня» за инвалидностью, которая дает льготы и компенсации, однако не возвращает человека в экономическое состояние.

«Мы не спросили, что хочет человек, а говорим, что вот это можем дать. Это постсоветская модель, от которой мы должны отказаться», — сказал он.