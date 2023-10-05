На Украине хотят отменить понятие инвалидности
Украина планирует отказаться от понятия инвалидности. Как сообщает ТАСС, министр здравоохранения страны Виктор Ляшко рассказал, что вместо него введут понятие «оценка потери функциональности».
Новый подход планируют ввести к 2025 году. Как заявил Ляшко, проблемой для Украины является «погоня» за инвалидностью, которая дает льготы и компенсации, однако не возвращает человека в экономическое состояние.
«Мы не спросили, что хочет человек, а говорим, что вот это можем дать. Это постсоветская модель, от которой мы должны отказаться», — сказал он.
Министр добавил, что в рамках нового подхода людей с инвалидностью будут направлять на реабилитацию, после чего их передадут в «соответствующие сферы», которые будут думать, как вернуть человеку функциональность, которую он потерял из-за болезни или травмы.