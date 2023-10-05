СМИ: Израиль тайно помог Азербайджану заполучить Нагорный Карабах
Израиль тайно помог кампании Азербайджана по получению контроля над Нагорным Карабахом, поставив мощное оружие перед сентябрьским наступлением. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на экспертов и армянских чиновников.
Согласно данным отслеживания полетов, всего за несколько недель до того, как Азербайджан начал боевые действия, азербайджанские военные грузовые самолеты неоднократно летали между южной израильской авиабазой и аэродромом недалеко от Нагорного Карабаха.
Эти полеты встревожили Ереван, который давно опасался стратегического альянса между Израилем и Азербайджаном, а также «пролили свет на национальные интересы Израиля в беспокойном регионе к югу от Кавказских гор», отмечает Associated Press.
«Для нас является серьезной проблемой то, что израильское оружие стреляет по нашему народу», - заявил агентству посол Армении в Израиле Арман Акопян.
Дипломат рассказал, что в последние недели он выражал обеспокоенность по поводу поставок оружия Азербайджану израильским политикам и законодателям.
«Я не понимаю, почему Израиль не может выразить хоть какую-то озабоченность судьбой людей, изгнанных со своей родины», - отметил Акопян.
Опрошенные AP эксперты считают, что тяжелая артиллерия, ракетные установки и беспилотники, который Азербайджан использовал в сентябре, были в основном предоставлены Израилем и Турцией. МИД и Минобороны Израиля отказались дать комментарии Associated Press.
Агентство отмечает, что Израиль делает большую ставку на Азербайджан, являющийся важнейшим источником нефти и «верным союзником в борьбе с заклятым врагом Израиля - Ираном». Также Баку - прибыльный покупатель современного оружия.
По данным AP, Азербайджан обеспечивает как минимум 40 процентов потребностей Израиля в нефти. По оценкам экспертов, в период с 2016-го по 2020 год поставки Израиля обеспечили почти 70 процентов арсенала Азербайджан, что дало Баку преимущество перед Ереваном и стимулировало крупную оборонную промышленность Израиля.
19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе. В Степанакерте сообщили о ракетно-артиллерийских ударах по всей линии соприкосновения.
В Баку потребовали полного вывода армянских военных из Карабаха и «роспуска режима», а в Ереване заявили, что армянских сил на этой территории нет.
При посредничестве России была достигнута договоренность о прекращении огня с 13:00 20 сентября. Среди условий - полный вывод оставшихся подразделений ВС Армении, расформирование и полное разоружение военных Нагорного Карабаха.
Президент непризнанной республики Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ, согласно которому Нагорно-Карабахская республика прекратит свое существование с 1 января 2024 года.
3 октября в ООН сообщили, что в Нагорном Карабахе осталось от 50 до тысячи этнических армян после того, как в конце сентября-начале октября регион покинули более ста тысяч жителей.