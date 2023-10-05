Израиль тайно помог кампании Азербайджана по получению контроля над Нагорным Карабахом, поставив мощное оружие перед сентябрьским наступлением. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на экспертов и армянских чиновников.

Согласно данным отслеживания полетов, всего за несколько недель до того, как Азербайджан начал боевые действия, азербайджанские военные грузовые самолеты неоднократно летали между южной израильской авиабазой и аэродромом недалеко от Нагорного Карабаха.

Эти полеты встревожили Ереван, который давно опасался стратегического альянса между Израилем и Азербайджаном, а также «пролили свет на национальные интересы Израиля в беспокойном регионе к югу от Кавказских гор», отмечает Associated Press.

«Для нас является серьезной проблемой то, что израильское оружие стреляет по нашему народу», - заявил агентству посол Армении в Израиле Арман Акопян.

Дипломат рассказал, что в последние недели он выражал обеспокоенность по поводу поставок оружия Азербайджану израильским политикам и законодателям.

«Я не понимаю, почему Израиль не может выразить хоть какую-то озабоченность судьбой людей, изгнанных со своей родины», - отметил Акопян.

Опрошенные AP эксперты считают, что тяжелая артиллерия, ракетные установки и беспилотники, который Азербайджан использовал в сентябре, были в основном предоставлены Израилем и Турцией. МИД и Минобороны Израиля отказались дать комментарии Associated Press.

Агентство отмечает, что Израиль делает большую ставку на Азербайджан, являющийся важнейшим источником нефти и «верным союзником в борьбе с заклятым врагом Израиля - Ираном». Также Баку - прибыльный покупатель современного оружия.

По данным AP, Азербайджан обеспечивает как минимум 40 процентов потребностей Израиля в нефти. По оценкам экспертов, в период с 2016-го по 2020 год поставки Израиля обеспечили почти 70 процентов арсенала Азербайджан, что дало Баку преимущество перед Ереваном и стимулировало крупную оборонную промышленность Израиля.

19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе. В Степанакерте сообщили о ракетно-артиллерийских ударах по всей линии соприкосновения.

В Баку потребовали полного вывода армянских военных из Карабаха и «роспуска режима», а в Ереване заявили, что армянских сил на этой территории нет.

При посредничестве России была достигнута договоренность о прекращении огня с 13:00 20 сентября. Среди условий - полный вывод оставшихся подразделений ВС Армении, расформирование и полное разоружение военных Нагорного Карабаха.

Президент непризнанной республики Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ, согласно которому Нагорно-Карабахская республика прекратит свое существование с 1 января 2024 года.