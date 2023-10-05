Овчарка президента Байдена покинула Белый дом из-за агрессивного поведения

По информации телеканала Fox News, президент США Джо Байден и его супруга Джилл приняли решение не держать свою немецкую овчарку по кличке Коммандер в Белом доме из-за ее агрессивного поведения по отношению к сотрудникам. Собака уже покинула территорию рабочей резиденции американского лидера.

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Ранее сообщалось, что с момента появления в декабре 2021 года Коммандер напал на сотрудников Секретной службы США не менее 11 раз. Пресс-секретарь Джилл Байден Элизабет Александер заявила, что безопасность работников Белого дома и их защитников является приоритетом для президента и первой леди. Это уже вторая собака, принадлежащая семье Байденов, которая покидает Белый дом по аналогичной причине.