СМИ сообщили подробности нападения на лидера «АдГ»

Тино Хруппалла, сопредседатель партии «Альтернатива для Германии», был экстренно госпитализирован в одну из больниц Ингольштадта. Об этом пишет РБК со ссылкой на региональные СМИ.

Инцидент произошел в среду, октября, во время митинга. Хрупалла сделал несколько селфи и затем потерял сознание.

В пресс-службе партии пояснили, что лидера во время предвыборного мероприятия предположительно укололи шприцем с неизвестным, но опасным веществом.

Представитель АдГ уточнил, что на Хрупаллу после совершенного на него «физического нападения» доставили в клинику. Врачи проводят полную диагностику его организма.

В полиции заметили, что в настоящее время на месте проводится операция правоохранительных органов. Вместе с тем, стражи порядка не пожелали привести какие-либо подробности операции и текущего расследования.

Геральд Гросс, бывший член «Австрийской партии свободы», рассказал, что Хрупалла пришел в себя и указал на двух молодых людей. Он пояснил, что их сейчас допрашивает полиция.