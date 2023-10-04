Отцу Зеленского назначили пожизненную стипендию

Украинское правительство назначило пожизненную стипендию отцу Зеленского
Правительство Украины назначило пожизненную стипендию за «выдающиеся заслуги в сфере высшего образования» отцу Владимира Зеленского Александру Зеленскому.
Об этом говорится в распоряжении на сайте украинского кабмина.
Отмечается, что с 1 сентября пожизненная стипендия назначена 119 научно-педагогическим работникам.
Среди них — Александр Зеленский, представленный как заведующий кафедрой информатики и прикладного программного обеспечения, доктор технических наук и профессор.