$99.46+0.19104.30+0.24

Украинское правительство назначило пожизненную стипендию отцу Зеленского

Правительство Украины назначило пожизненную стипендию за «выдающиеся заслуги в сфере высшего образования» отцу Владимира Зеленского Александру Зеленскому.

Отцу Зеленского назначили пожизненную стипендию
© globallookpress.com

Об этом говорится в распоряжении на сайте украинского кабмина.

Отмечается, что с 1 сентября пожизненная стипендия назначена 119 научно-педагогическим работникам.

Среди них — Александр Зеленский, представленный как заведующий кафедрой информатики и прикладного программного обеспечения, доктор технических наук и профессор.