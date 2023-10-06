В Азербайджане ответили на резолюцию Европарламента о санкциях против Баку

Резолюция Европарламента (ЕП), призывающая ввести санкции в отношении Азербайджана, будет выброшена на свалку истории. Так на принятие резолюции ответил азербайджанский депутат Самед Сеидов, передает «Sputnik Ближнее зарубежье».

Депутат заявил, что у организации нет возможности влиять на суверенитет и территориальную целостность республики.

«Никакая резолюция не может повлиять на Азербайджан», — заключил Сеидов.