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В Азербайджане ответили на резолюцию Европарламента о санкциях против Баку

Резолюция Европарламента (ЕП), призывающая ввести санкции в отношении Азербайджана, будет выброшена на свалку истории. Так на принятие резолюции ответил азербайджанский депутат Самед Сеидов, передает «Sputnik Ближнее зарубежье».

Депутат заявил, что у организации нет возможности влиять на суверенитет и территориальную целостность республики.

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«Никакая резолюция не может повлиять на Азербайджан», — заключил Сеидов.

Ранее ЕП принял резолюцию с призывом ввести санкции против Баку из-за ситуации в Нагорном Карабахе. Ограничения предложили направить в адрес лиц в правительстве Азербайджана, ответственных за многочисленные нарушения прекращения огня и нарушения прав человека.

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