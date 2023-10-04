Венесуэла планирует стать членом БРИКС
Замглавы МИД Венесуэлы по делам Северной Америки Карлос Рон заявил, что его страна планирует присоединиться к БРИКС во вторую волну расширения альянса. Об этом сообщает ТАСС.
Такое заявление Карлос Рон сделал во время XX заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Мы рассчитываем, что это произойдет. Мы выразили наше намерение присоединиться. Я думаю, что Венесуэла внесет хороший вклад в объединение», — заявил он.
Рон также добавил, что Венесуэла обсуждает этот вопрос с другими членами БРИКС и получает от них поддержку. При этом дипломат подчеркнул, что не знает заранее, как будут развиваться события, но Венесуэла, по его словам, имеет «позитивные ожидания».
Ранее в Международном валютном фонде заявили, что расширение БРИКС приведёт к снижению рыночной фрагментации.