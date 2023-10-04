Замглавы МИД Венесуэлы по делам Северной Америки Карлос Рон заявил, что его страна планирует присоединиться к БРИКС во вторую волну расширения альянса. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы рассчитываем, что это произойдет. Мы выразили наше намерение присоединиться. Я думаю, что Венесуэла внесет хороший вклад в объединение», — заявил он.

Рон также добавил, что Венесуэла обсуждает этот вопрос с другими членами БРИКС и получает от них поддержку. При этом дипломат подчеркнул, что не знает заранее, как будут развиваться события, но Венесуэла, по его словам, имеет «позитивные ожидания».