Белый дом тайно отправил делегатов в Эр-Рияд для переговоров по Израилю

Старшие советники президента США Джо Байдена на прошлой неделе тайно посетили Саудовскую Аравию , чтобы обсудить «мегасделку», касающуюся мирного соглашения между королевством и Израилем . Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

«Старшие советники Байдена тайно посетили Саудовскую Аравию на прошлой неделе, чтобы продолжить переговоры по потенциальной мегасделке, которая включает мирное соглашение между королевством и Израилем», — сообщили собеседники портала.

В Axios уверены, что Белый дом стремится заключить «мегасделку» до того, как президент США перенаправит основные усилия на кампанию по своему переизбранию в 2024 году. По данным портала, Эр-Рияд на прошлой неделе посетили координатор политики Белого дома на Ближнем Востоке Бретт Макгерк и старший советник Байдена по вопросам энергетики и инфраструктуры Амос Хохштейн.