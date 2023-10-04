Внук французского генерала и президента Шарля де Голля Пьер заявил, что на Западе пытаются уничтожить русскую культуру и это говорит о слабости западных стран. Об этом сообщает РИА Новости.

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Такое заявление Пьер де Голль сделал на сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Сейчас идут попытки забыть о русской культуре, уничтожить ее... Это желание ничем не закончится, а только показывает слабость Запада», - подчеркнул он.

Пьер де Голль отметил, что нынешние политические элиты Европы «слишком молоды и находятся под влиянием демократических взглядов», из-за чего их видение российской политики ограничено.

Также внук де Голля заявил, что украинский кризис можно разрешить с помощью дипломатии, но Запад «делает ставку на эскалацию».

Ранее директор Национального балета Финляндии Хавьер Торрес заявил, что не видит оснований запрещать российские произведения искусства, созданные в разные эпохи, не связанные с украинским кризисом. Осенний сезон финского балета в 2023 году решили начать с новой версии «Лебединого озера», созданной австралийцем Дэвидом Макаллистером.