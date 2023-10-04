Убит организатор теракта в центре Стамбула

Организатор теракта в центре Стамбула в ноябре 2022 года Набо Келе Хайри был убит в Сирии. Об этом со ссылкой на телеканал TRT Haber пишет РИА Новости.

Турецкая разведка (MIT) ранее выяснила, что Хайри лично обучал обвиняемую в установке взрывного устройства Ахлям аль-Башир и организовал ее переход в Турцию.

При этом у спецслужб появилась информация, что Хайри находится в сирийской провинции Хасеке.

«В результате крайне секретной операции команда спецназа MİT 3 октября ликвидировала Хайри», - отметило издание.

13 ноября 2022 года на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв, в результате которого погибли шесть человек, еще 81 пострадал. 14 ноября турецкая полиция задержала гражданку Сирии, установившую взрывное устройство.