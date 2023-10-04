СМИ: убит организатор теракта в центре Стамбула
Организатор теракта в центре Стамбула в ноябре 2022 года Набо Келе Хайри был убит в Сирии. Об этом со ссылкой на телеканал TRT Haber пишет РИА Новости.
Турецкая разведка (MIT) ранее выяснила, что Хайри лично обучал обвиняемую в установке взрывного устройства Ахлям аль-Башир и организовал ее переход в Турцию.
При этом у спецслужб появилась информация, что Хайри находится в сирийской провинции Хасеке.
«В результате крайне секретной операции команда спецназа MİT 3 октября ликвидировала Хайри», - отметило издание.
13 ноября 2022 года на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв, в результате которого погибли шесть человек, еще 81 пострадал. 14 ноября турецкая полиция задержала гражданку Сирии, установившую взрывное устройство.
СМИ опубликовали информацию, что она связана с Рабочей партией Курдистана (РПК), а глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявлял, что указание о проведении теракта поступило из сирийского города. В феврале на севере Сирии был ликвидирован террорист Халил Менджи, спланировавший и принявший активное участие в организации теракта.