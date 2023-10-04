Зеленский заявил, что пригласил папу Римского на Украину
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пригласил папу Римского Франциска на Украину. Об этом сообщает телеканал Sky TG24.
"Я пригласил папу Римского Франциска на Украину, мы будем рады, если он приедет", - сказал глава государства.
Ранее сообщалось, что Святой престол и Ватикан продолжают работу по гуманитарной миссии на Украине совместно с кардиналом Маттео Дзуппи.
Папа Римский Франциск заявлял, что в украинском конфликте заинтересованы торговцы оружием.
8 сентября советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью заявил, что Киев исключает посредничество Ватикана в урегулировании конфликта в стране. По его словам, говорить о папе Римском как о посреднике "нет смысла", если тот "занимает совершенно очевидную уже для всех пророссийскую позицию". По мнению Подоляка, Киев не получит от Ватикана "справедливой оценки" происходящего.