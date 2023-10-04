Зеленский заявил, что пригласил папу Римского на Украину

"Я пригласил папу Римского Франциска на Украину, мы будем рады, если он приедет", - сказал глава государства.

8 сентября советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью заявил, что Киев исключает посредничество Ватикана в урегулировании конфликта в стране. По его словам, говорить о папе Римском как о посреднике "нет смысла", если тот "занимает совершенно очевидную уже для всех пророссийскую позицию". По мнению Подоляка, Киев не получит от Ватикана "справедливой оценки" происходящего.