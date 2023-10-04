СМИ: Эрдоган отменил участие во всех мероприятиях из-за болезни
Участие президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в мероприятиях, запланированных на ближайшие два дня, отменили из-за его простуды. Об этом сообщает Cumhuriyet.
4 октября Эрдоган должен был принять участие в заседании правящей Партии справедливости и развития (ПСР), председателем которой он является. В итоге заседание отменили.
5 октября турецкий президент должен был отправиться в Испанию, чтобы обсудить отношения между двумя странами и региональные события. В этот день в испанской Гранаде пройдет саммит Европейского политического сообщества, на котором ЕС планирует обсудить с Арменией последствия событий в Нагорном Карабахе. На встречу был приглашен президент Азербайджана Ильхам Алиев, но он отказался от участия.
СМИ сообщали, что в конце апреля во время прямого эфира, посвященного выборам, Эрдогану стало плохо.
Трансляцию начали на полтора часа позже, а затем прервали на 20 минут. Турецкий президент позже объяснил зрителям, что у него «сильно заболел живот».
Сначала СМИ писали, что у Эрдогана желудочный грипп, а вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что это была легкая простуда. Затем в соцсетях появилась информация, что у Эрдогана обострились проблемы с сердцем и он перенес инфаркт. Несколько мероприятий с участием президента были отменены.