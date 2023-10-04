СМИ: Эрдоган отменил участие во всех мероприятиях из-за болезни

Участие президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в мероприятиях, запланированных на ближайшие два дня, отменили из-за его простуды. Об этом сообщает Cumhuriyet.

4 октября Эрдоган должен был принять участие в заседании правящей Партии справедливости и развития (ПСР), председателем которой он является. В итоге заседание отменили.

5 октября турецкий президент должен был отправиться в Испанию, чтобы обсудить отношения между двумя странами и региональные события. В этот день в испанской Гранаде пройдет саммит Европейского политического сообщества, на котором ЕС планирует обсудить с Арменией последствия событий в Нагорном Карабахе. На встречу был приглашен президент Азербайджана Ильхам Алиев, но он отказался от участия.

СМИ сообщали, что в конце апреля во время прямого эфира, посвященного выборам, Эрдогану стало плохо.

Трансляцию начали на полтора часа позже, а затем прервали на 20 минут. Турецкий президент позже объяснил зрителям, что у него «сильно заболел живот».