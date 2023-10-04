Президент Туниса потребовал прекратить встречать туристов танцами
Президент Туниса Кайс Саид заявил о том, что встреча туристов танцами и улюлюканьем унижает достоинство граждан страны. Его слова приводит РИА Новости.
Глава государства обратил внимание на то, как в Тунисе встречают туристов, в ходе своей встречи с министром туризма Мухаммедом Моизом Бельхусейном.
«Отвратительны сцены, унижающие достоинство тунисцев, касающиеся встреч туристов, – с танцами и улюлюканьем. Кто-нибудь из вас видел в Париже, Лондоне или другой стране, чтобы кто-то поступал подобным образом?» - поинтересовался он.
По мнению президента, необходимо развивать туризм, который является «жизненно важной отраслью для страны» и приносит доходы, но без «унижения достоинства тунисцев».
Ранее президент уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев заявил, что Тунис поможет заменить россиянам подорожавшие Турцию и ОАЭ. По его словам, осенью и зимой туроператоры и авиаперевозчики начнут предлагать россиянам варианты полетной программы в Тунис, а также юго-восточную Азию и Южную Америку, Иран и Оман.