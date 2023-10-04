В Армении осудили задержание бывших руководителей Нагорного Карабаха
Армения предпримет все возможные шаги для защиты прав «незаконно задержанных представителей Нагорного Карабаха». Об этом со ссылкой на заявление МИД страны пишет Sputnik Армения.
Ранее Служба государственной безопасности Азербайджана сообщила о задержании бывших руководителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Араика Арутюняна, а также бывшего спикера парламента НКР Давида Ишханяна. Они были доставлены в Баку.
В армянском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что задержание произошло вопреки обещаниям Баку об уважении и защите прав армян и готовности не препятствовать их возвращению в Нагорный Карабах.
«Республика Армения предпримет все возможные меры для защиты прав всех незаконно задержанных представителей НК в международных, в том числе судебных инстанциях», - говорится в заявлении.
В МИД Армении также отметили, что по поводу арестов подано заявление в Международный суд ООН о применении промежуточной меры к Азербайджану в рамках Конвенции об исключении всех форм расовой дискриминации. В нем содержится требование к Баку «воздерживаться от карательных действий против нынешнего или бывшего руководства, или военных Нагорного Карабаха».
Также Армения призвала международное сообщество обратить внимание на эту ситуацию.
19 сентября Азербайджан объявил о начале в Нагорном Карабахе «антитеррористической операции», которую в Армении назвали военной агрессией и попыткой «этнической чистки». Уже 20 сентября стороны заявили о прекращении боевых действий. Позднее администрация президента Азербайджана Ильхама Алиева заявила о планах по реинтеграции армянского населения Нагорного Карабаха.