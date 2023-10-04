СМИ: союзник Путина вынудил Украину сделать редкую уступку

Венгрия вынудила Украину пойти на уступки в вопросе санкций, то есть исключить банк OTP Bank из списка «международных спонсоров войны», составленного Киевом, так как состоит в союзнических отношениях с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Newsweek.

Издание пишет, что Киев выполнил просьбу Венгрии «в надежде», что этот шаг убедит Будапешт согласиться на выделение Брюсселем средств на военные нужды Украины.

Newsweek подчеркивает, что решение Национального агентства по предотвращению коррупции Украины (НАПК) принято на фоне заявлений ЕС о вероятной разморозке средств из различных фондов для «страны, чей премьер-министр Виктор Орбан считается союзником президента РФ».

До этого министр регионального развития Венгрии Тибор Наврачич заявил, что согласование поставок финансовой помощи Украине из бюджета ЕС и процесс разморозки денег Венгрии вряд ли можно увязать друг с другом, параллельное обсуждение этих тем более вероятно.