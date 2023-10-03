Байден пришел на официальное мероприятие с синяком на лице
Президент Соединенных Штатов Джо Байден явился на официальное мероприятие с отметиной возле правого глаза, пишет Daily Mail.
Глава США присутствовал на мероприятии, посвященном годовщине принятия Закона об американцах с ограниченными возможностями, вместе с актрисой Сельмой Блэр.
Журналисты заметили на правой скуле Байдена отметину длиной около 2-3 см и шириной 1 см, которой ранее не было заметно.
Пользователи социальных сетей с юмором прокомментировали наличие синяка у американского президента.
По их словам, ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц был замечен с повязкой, закрывающей правый глаз. На фоне этого они призвали искать левшу в мировом правительстве.
Кроме того, предположили комментаторы, синяк мог поставить Байдену украинский лидер Владимир Зеленский после того, как американский коллега отказал ему в очередном финансовом транше.