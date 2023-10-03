Президент Соединенных Штатов Джо Байден явился на официальное мероприятие с отметиной возле правого глаза, пишет Daily Mail.

Глава США присутствовал на мероприятии, посвященном годовщине принятия Закона об американцах с ограниченными возможностями, вместе с актрисой Сельмой Блэр.

Журналисты заметили на правой скуле Байдена отметину длиной около 2-3 см и шириной 1 см, которой ранее не было заметно.

Пользователи социальных сетей с юмором прокомментировали наличие синяка у американского президента.

По их словам, ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц был замечен с повязкой, закрывающей правый глаз. На фоне этого они призвали искать левшу в мировом правительстве.