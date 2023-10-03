Основатель Pink Floyd выступил в поддержку Ассанжа
Известный музыкант Роджер Уотерс, основатель рок-группы Pink Floyd, навестил журналиста Джулиана Ассанжа в тюрьме. Об этом пишет Daily Mail.
После визита в учреждение Уотерс вместе с супругой Ассанжа и экс-главой Минфина Греции Янисом Варуфакисом записал видеообращение, в котором потребовал освободить корреспондента из Белмарша и отменить его экстрадицию в США.
Музыкант также призвал к борьбе за то, чтобы «великий герой» добился справедливости.
Варуфакис отметил, в свою очередь, что Ассанжа держат в строгой одиночной камере по 23 часа в сутки. Он добавил, что состояние журналиста постепенно «ухудшается».
Напомним, что 52-летний Ассанж находится в тюрьме Белмарш в Лондоне с апреля 2019 года. В настоящее время ему грозит экстрадиция в Соединенные Штаты.
США выдвинули против журналиста порядка 20 обвинений, в том числе, нарушение закона о шпионаже. В случае обвинительного приговора его совокупный срок составит до 175 лет тюремного заключения.