Известный музыкант Роджер Уотерс, основатель рок-группы Pink Floyd, навестил журналиста Джулиана Ассанжа в тюрьме. Об этом пишет Daily Mail.

После визита в учреждение Уотерс вместе с супругой Ассанжа и экс-главой Минфина Греции Янисом Варуфакисом записал видеообращение, в котором потребовал освободить корреспондента из Белмарша и отменить его экстрадицию в США.

Музыкант также призвал к борьбе за то, чтобы «великий герой» добился справедливости.

Варуфакис отметил, в свою очередь, что Ассанжа держат в строгой одиночной камере по 23 часа в сутки. Он добавил, что состояние журналиста постепенно «ухудшается».

Напомним, что 52-летний Ассанж находится в тюрьме Белмарш в Лондоне с апреля 2019 года. В настоящее время ему грозит экстрадиция в Соединенные Штаты.