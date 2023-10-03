СМИ: госминистр Карабаха, главы МВД и Службы нацбезопасности въехали в Армению

Депутат парламента непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Давид Галстян выступил с утверждением, что государственный министр (премьер-министр) НКР Артур Арутюнян, глава МВД Карен Саркисян, руководитель Службы нацбезопасности (СНБ) Арарат Мелкумян въехали из Нагорного Карабаха в Армению. Его слова приводит ереванский портал radar.am.