Эрдоган рассказал, что сулило террористам, если бы теракт в Анкаре удался
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что организаторы неудавшегося теракта в центре Анкары могли бы получить политическое убежище за рубежом. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Мы имеем дело с отвратительным во всех отношениях терактом и с террористической организацией, которая его совершила. Если бы эти преступники не были обезврежены и каким-то образом скрылись за границей, их бы возвели в ранг просителей политического убежища. Мы хотим видеть конкретные шаги наряду с осуждением со стороны наших друзей, которые разделяют нашу боль», — заявил он.
Напомним, что 1 октября возле здания турецкого МВД в Анкаре произошёл теракт — два террориста-смертника попытались подорвать вход в здание. Один из террористов смог привести взрывное устройство в действие, но второй был нейтрализован. В ходе перестрелки с террористами два полицейских получили ранения.