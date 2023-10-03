Эрдоган рассказал, что сулило террористам, если бы теракт в Анкаре удался

«Мы имеем дело с отвратительным во всех отношениях терактом и с террористической организацией, которая его совершила. Если бы эти преступники не были обезврежены и каким-то образом скрылись за границей, их бы возвели в ранг просителей политического убежища. Мы хотим видеть конкретные шаги наряду с осуждением со стороны наших друзей, которые разделяют нашу боль», — заявил он.