Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«ЕС идет на уступки Венгрии»

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По данным Financial Times, Еврокомиссия планирует до конца ноября разморозить около 13 миллиардов финансирования для Венгрии. С помощью уступок Будапешту в Брюсселе рассчитывают увеличить бюджет ЕС на поддержку Украины.

В конце 2022 года ЕС заморозил 22 миллиарда евро, которые Венгрия должна была получить для покрытия инвестиционного дефицита. В Брюсселе заявили, что для получения денег Будапешт должен устранить проблемы в сферах верховенства закона и защиты прав человека. Власти Венгрии начали судебную реформу, но также заявили, что будут блокировать помощь Украине до тех пор, пока не получат причитающиеся им средства.

WSJ: на заводах Ахметова начали производить фальшивые вооружения-приманки

На украинских заводах «Метинвеста» (компания принадлежит Ринату Ахметову) производят высококачественные копии оружия, которые служат приманками для российских сил, пишет The Wall Street Journal. Изготовленные из жесткого пенопласта, сантехнического оборудования и лома «ложные цели» производят на основе логики, согласно которой каждая российская ракета, снаряд или дрон, использованные для нанесения удара по ним, будут потрачены впустую.

На заводах «Метинвеста» обустроили специальные цеха, сотрудники которых ищут в интернете фото настоящего оружия и анализируют, как воспроизвести его с использованием легких материалов. Эффект стрельбы из фальшивых гаубиц имитируют, поджигая внутри ствола дымовые шашки. По данным WSJ, пока заводы произвели около 250 приманок. Сейчас на предприятиях изучают способы создания ложных целей для более крупных объектов - танков и транспортных средств.

Почему Россия так важна для Бразилии

Автор книги «Постзападный мир» и эксперт по международным отношениям Оливер Стюнкель видит необратимое расхождение между Бразилией и США из-за возникновения многополярного мира, пишет испанская газета La Vanguardia. В интервью изданию Стюнекель заявил, что возможности сближения США и Бразилии по украинскому вопросу нет, так как Россия слишком важна для Бразилии.

Кроме того, Бразилия недовольна «лицемерием, неравным и непоследовательным применением норм и правил международной системы западными державами». В стране заинтересованы в сдерживании мощи США и не хотят изоляции России, поскольку рассматривают ее как решающий элемент на пути к многополярному миру, считает эксперт. Стюнкель напомнил, что президент Бразилии Лула да Силва признал законные интересы России на Украине.

«Финская АЭС зависит от российского топлива»

Финский портал Verkkouutiset.fi рассказал, что финская АЭС «Ловииса» по-прежнему полностью зависит от российского ядерного топлива. Два реактора этой АЭС производят десять процентов электроэнергии в стране.

На «Ловиисе» установлен ядерный реактор советского производства. Сейчас единственной организацией, поставляющей ядерное топливо, подходящее для данного типа реакторов, является ТВЭЛ, «дочка» российской госкорпорации «Росатом». Контракт на поставку топлива рассчитан до 2027 года по одному реактору и до 2030-го по другому. В Финляндии хотят как можно скорее приобрести западное ядерное топливо для АЭС, однако подходящее топливо не всегда доступно. Смена поставщика также предполагает изменение практики лицензирования и аспектов безопасности. Финский эксперт Питер Лунд назвал «интересным» отношение западных стран к российским ядерным технологиям. Он отметил, что на Западе многие зависят от ядерной отрасли РФ, поэтому санкции против нее даже не обсуждались.

«Близок ли конец нефтедолларовой системы?»

Китайский юань быстро увеличивает свою долю в мировой торговле, особенно в сделках с нефтью. Россия, Саудовская Аравия и Иран, три нефтяных гиганта, объединяющиеся в БРИКС, могут ускорить тенденцию дедолларизации, пишет турецкий портал Duvar.