Лукашенко рассказал подробности о новом проекте с Россией

Подробности о проекте строительства новой железнодорожной ветки, соединяющей Беларусь с Северной столицей России, сообщил 3 октября Александр Лукашенко на совещании по вопросам экспорта белорусских товаров.

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Поясняя целесообразность данного проекта, президент дал понять, что при экспорте товаров стране приходится преодолевать множество барьеров и преград, и одним из узких мест он назвал поставки железнодорожным транспортом.

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"Естественно, мы ушли из прибалтийских портов, работаем в районе Питера, смотрим на более северные порты Мурманска (а это миллионы, миллионы тонн грузов, которые мы должны поставлять). Работаем и на юге Российской Федерации. Никто нам не препятствует в портах. Но еще раз подчеркиваю: узкое место - железнодорожные поставки, особенно направление Санкт-Петербург", - пояснил сложившуюся ситуацию глава государства.

В этой связи он напомнил о недавнем разговоре со своим коллегой Владимиром Путиным, во время которого обсуждалась возможность реализации новых двух крупных проектов, один из которых касается железнодорожной ветки из Беларуси в Санкт-Петербург.

Президент дал поручение главе правительства Роману Головченко и его заму Анатолию Сиваку, чтобы к предстоящей встрече лидеров двух государства, которая, по его словам, состоится в середине октября в Бишкеке, где запланировано проведение саммита СНГ, "были подготовлены… презентационные материалы по всем узким местам в направлении Санкт-Петербурга - железной дороги".

Как пояснил Лукашенко, есть вариант реализации проекта в крупном масштабе, прокладывая вторую ветку на несколько сотен километров, но есть и еще один вариант. Он допускает, в частности, что можно вернуться к тому, что было в советский период - восстановить разъезды, что значительно увеличит на ближайшие годы поставки белорусской продукции.

По словам президента, российский лидер эту идею поддержал, предложив обсудить ее при встрече, добавив, что в повестке будет также и тематика использования портовых мощностей.

Продолжая разговор об экспортных поставках отечественной продукции, белорусский руководитель адресовал участникам мероприятия ряд ключевых вопросов: какая ситуация складывается прежде всего на калийном рынке, а также по поставкам нефтепродуктов. При этом особое внимание он потребовал обратить на дебиторскую задолженность по поставкам минеральных удобрений.

Во время совещания Лукашенко также коснулся и продовольственной тематики, которая в последнее время постоянно находится в его поле зрения.