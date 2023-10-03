В Грузии приступили к рассмотрению импичмента президента

Судебное разбирательство по делу об импичменте президента Грузии Саломе Зурабишвили началось в конституционном суде страны в Батуми, сообщает телеканал Formula. Сама глава государства на заседании не присутствует. Ее представляют юристы.

Импичмент Зурабишвили будет удовлетворен, если суд подтвердит нарушение конституции. После этого за решение суда должны будут проголосовать как минимум 100 депутатов парламента. В своем аккаунте Facebook (деятельность в РФ запрещена) президент выразила уверенность, что «все будет хорошо».

Мое полное доверие двум моим представителям в Конституционном суде – Тамар Чугошвили и Майе Копалеишвили <...> Что будет, то будет. И все будет хорошо, — написала Зурабишвили.