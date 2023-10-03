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В Грузии приступили к рассмотрению импичмента президента

Судебное разбирательство по делу об импичменте президента Грузии Саломе Зурабишвили началось в конституционном суде страны в Батуми, сообщает телеканал Formula. Сама глава государства на заседании не присутствует. Ее представляют юристы.

В Грузии приступили к рассмотрению импичмента президента
© globallookpress.com

Импичмент Зурабишвили будет удовлетворен, если суд подтвердит нарушение конституции. После этого за решение суда должны будут проголосовать как минимум 100 депутатов парламента. В своем аккаунте Facebook (деятельность в РФ запрещена) президент выразила уверенность, что «все будет хорошо».

Мое полное доверие двум моим представителям в Конституционном суде – Тамар Чугошвили и Майе Копалеишвили <...> Что будет, то будет. И все будет хорошо, — написала Зурабишвили.

Процедуру импичмента запустила правящая партия «Грузинская мечта — демократическая Грузия». Поводом стало решение Зурабишвили начать зарубежное турне без одобрения правительства. Президент ранее объясняла, что целью поездки являлась помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата.