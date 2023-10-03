Президент Грузии отказалась прибыть в Батуми на суд по импичменту

Президент Грузии Саломе Зурабишвили во вторник отказалась прибыть в Батуми на заседание Конституционного суда, который должен вынести решение по правомочности процесса ее импичмента, запущенного в сентябре правящей «Грузинской мечтой» из-за ее несогласованных визитов за рубеж, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В соцсетях она выразила «полное доверие» двум своим представителям в КС, а до этого проинформировала Бельгию, что не сможет посетить эту страну в связи с заседанием суда.

Представлять правящую партию на беспрецедентном в истории Грузии процессе будут ее председатель Ираклий Кобахидзе и еще четыре депутата.

Руководитель КС Мераб Турава заявил, что все девять судей будут участвовать в заседании.

Чтобы представление «Грузинской мечты» было одобрено, нужно согласие шести из них.

В этом случае процесс перейдет в парламент, где решение должны вынести в течение двух недель, при том, что его поддержат 100 депутатов.

В парламенте Грузии 150 мандатов, большинство располагает 84 голосами.

Не исключено, что процесс завершится уже во вторник, однако есть вероятность, что суд продолжится 4 октября.

Саломе Зурабишвили избрали на пост президента в 2018 году на шесть лет. Это были последние прямые выборы президента. После выборов в парламент в 2024 году 150 депутатов и 150 представителей регионов Грузии сформируют коллегию, которая изберет нового президента. При этом и сейчас президент Грузии имеет очень ограниченные функции, включая право на помилование.