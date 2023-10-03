Президент Словакии Чапутова наделила партию Smer правом сформировать правительство
Президент Словакии Зузана Чапутова наделила оппозиционную партию Smer, которая одержала победу на парламентских выборах 1 октября, правом сформировать кабмин страны. Об этом информирует RT со ссылкой на издание teraz.sk.
В материале говорится, что Чапутова наделила Роберта Фицо полномочиями, которые позволят ему сформировать правительство.
В агентстве Bloomberg писали, что после этих выборов, прошедших в Словакии, Москва может обзавестись новым союзником в лице Братиславы, которая находится в составе ЕС.
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