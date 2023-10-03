Президент Словакии Чапутова наделила партию Smer правом сформировать правительство

Президент Словакии Зузана Чапутова наделила оппозиционную партию Smer, которая одержала победу на парламентских выборах 1 октября, правом сформировать кабмин страны. Об этом информирует RT со ссылкой на издание teraz.sk.

В материале говорится, что Чапутова наделила Роберта Фицо полномочиями, которые позволят ему сформировать правительство.