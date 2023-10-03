В Японии могут применить взыскания к съездившему в РФ депутату

«Ниппон исин» (Партия обновления Японии) обсуждает возможность применения мер в отношении депутата верхней палаты парламента Мунэо Судзуки по причине несогласованной поездки в РФ. Об этом сообщил канал NHK.

О визите Судзуки в Россию стало известно в понедельник, 2 октября. По сведениям МИД, с ним встретился заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко. Он отметил важный вклад японского политика в развитие двусторонних связей

Установлено, что японский депутат оповещал о предстоящем визите в Россию палату, но не предупреждал свою партию.

Генсек правительства Хирокадзу Мацуно и министр иностранных дел Ёко Камикава подчеркнули, что японские кабмин и МИД не знали о визите Судзуки в РФ.

Чиновники заметили, что власти распространяли на всю территорию России третий уровень опасности, в рамках которого было рекомендовано исключить визиты в Россию.

В настоящий момент неизвестно, какие именно последствия могут грозить депутату верхней палаты парламента Судзуки.