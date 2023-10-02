Американский сенатор погиб вместе со своей семьей
В штате Юта потерпел крушение частный самолет Piper. В авиакатастрофе погибли сенатор-республиканец Даг Ларсен, его жена и двое маленьких детей. Об этом пишет Associated Press.
Инцидент произошел в воскресенье вечером, 1 октября, возле туристического города Моав на востоке штата Юта.
По данным агентства, сенатор из Северной Дакоты возвращался домой после поездки к родственникам в Скоттсдейле. В Юте самолет сел на дозаправку.
Жена политика предположительно была за штурвалом воздушного судна. Ее летный стаж составлял порядка 3 лет.
Полиция ведет расследование причин и обстоятельств катастрофы.
Ларсен возглавлял комиссию Сената, которая занималась законодательством в области промышленности и бизнеса. Он также был подполковником Национальной гвардии Северной Дакоты.