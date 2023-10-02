Американский сенатор погиб вместе со своей семьей

В штате Юта потерпел крушение частный самолет Piper. В авиакатастрофе погибли сенатор-республиканец Даг Ларсен, его жена и двое маленьких детей. Об этом пишет Associated Press.

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Инцидент произошел в воскресенье вечером, 1 октября, возле туристического города Моав на востоке штата Юта.

По данным агентства, сенатор из Северной Дакоты возвращался домой после поездки к родственникам в Скоттсдейле. В Юте самолет сел на дозаправку.

Жена политика предположительно была за штурвалом воздушного судна. Ее летный стаж составлял порядка 3 лет.

Полиция ведет расследование причин и обстоятельств катастрофы.