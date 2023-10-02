Украина исключила венгерский банк из "списка спонсоров войны"

"Во время обсуждений, которые продолжались в последние несколько дней в круглосуточном режиме с участием внешнеполитической службы ЕС, OTP Bank выступил с рядом обязательств в отношении своих будущих планов относительно российского рынка. Национальное агентство [по предотвращению коррупции], выполняя свою часть договоренности, исключило этот банк из списка международных спонсоров войны", - сообщил НАПК на своей странице в соцсети X ("икс", ранее Twitter).

Евросоюз в конце августа не смог на заседании Совета ЕС в Толедо разблокировать очередной транш военной помощи Украине на 500 млн евро, его выделение было заблокировано Венгрией. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна отказывается обсуждать выделение военной помощи Украине, пока не будут выполнены ее требования к ЕС и Украине. Он подтвердил, что одно из этих условий состоит в необходимости исключения крупнейшего венгерского банка OTP из украинского списка "международных спонсоров войны".