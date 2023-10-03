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В Армении приступили к рассмотрению вопроса о ратификации Римского статута

Парламент Армении начал рассматривать вопрос ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС). Об этом во вторник сообщает РИА «Новости».

Парламент Армении приступил к рассмотрению вопроса ратификации Римского статута
© Парламентская газета

Как писала «Парламентская газета», комиссия по правовым вопросам парламента Армении одобрила ратификацию международного договора 28 сентября. Проект соответствующего документа, а также заявление о ретроактивном признании юрисдикции МУС были одобрены членами комиссии единогласно.

Армянский посол в Москве Вагаршак Арутюнян 8 сентября был вызван в Министерство иностранных дел России, где ему сделали жесткое представление на фоне недружественных шагов Еревана в последние дни. Среди них в министерстве назвали инициирование процедуры ратификации Римского статута МУС.

Третьего октября вопрос о ратификации Римского статута в армянском парламенте презентует представитель республики по международным правовым вопросам Егише Киракосян.

В марте в МУС выдали ордера на арест Президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, так как они, «предположительно, несут ответственность за незаконную депортацию населения (детей) с оккупированных территорий Украины в РФ».

Тогда этот шаг в МИД назвали юридически ничтожным, поскольку Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда и не несет по нему обязательств.