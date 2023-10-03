Парламент Армении приступил к рассмотрению вопроса ратификации Римского статута

Парламент Армении начал рассматривать вопрос ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС). Об этом во вторник сообщает РИА «Новости».

Как писала «Парламентская газета», комиссия по правовым вопросам парламента Армении одобрила ратификацию международного договора 28 сентября. Проект соответствующего документа, а также заявление о ретроактивном признании юрисдикции МУС были одобрены членами комиссии единогласно.

Армянский посол в Москве Вагаршак Арутюнян 8 сентября был вызван в Министерство иностранных дел России, где ему сделали жесткое представление на фоне недружественных шагов Еревана в последние дни. Среди них в министерстве назвали инициирование процедуры ратификации Римского статута МУС.

Третьего октября вопрос о ратификации Римского статута в армянском парламенте презентует представитель республики по международным правовым вопросам Егише Киракосян.

В марте в МУС выдали ордера на арест Президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, так как они, «предположительно, несут ответственность за незаконную депортацию населения (детей) с оккупированных территорий Украины в РФ».