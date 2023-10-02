Росфинмониторинг внес в реестр террористов и экстремистов украинского олигарха Игоря Коломойского. Об этом свидетельствуют данные на сайте ведомства.

Людям и организациям, попавшим в реестр, запрещается в РФ взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в интернете, организовывать публичные мероприятия, принимать участие в выборах и пользоваться любыми финуслугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.