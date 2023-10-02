Одесситы выступили против переименования площади Льва Толстого

На Украине еще в 2014 году был принят закон о декоммунизации. В его рамках осуществляется демонтаж памятников и переименование топографических объектов, связанных с советской историей. После начала российской спецоперации на Украине начали переименовывать улицы и парки, даже косвенно связанные с Россией. В частности, парк имени русского писателя Максима Горького в Харькове было решено переименовать в Центральный парк культуры и отдыха.