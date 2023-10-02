Одесситы выступили против переименования площади Льва Толстого
Жители Одессы проголосовали против переименования площади Льва Толстого. Об этом со ссылкой на украинские СМИ пишет РИА Новости.
Жителям города было предложено дать площади имя еврейского писателя Менделе Мойхер-Сфорима.
«Одесситы не хотят переименовывать площадь Льва Толстого», – отмечает украинское издание «Думская» со ссылкой на результаты очередного голосования за переименование улиц.
На Украине еще в 2014 году был принят закон о декоммунизации. В его рамках осуществляется демонтаж памятников и переименование топографических объектов, связанных с советской историей. После начала российской спецоперации на Украине начали переименовывать улицы и парки, даже косвенно связанные с Россией. В частности, парк имени русского писателя Максима Горького в Харькове было решено переименовать в Центральный парк культуры и отдыха.
При этом Сумской горсовет не поддержал петицию о переименовании улиц, которая предлагала отказаться в их названии от имен деятелей СССР и России. Парламентарии не стали переименовывать улицы имени ученого Дмитрий Менделеева, Героя Советского Союза Сидора Ковпака и летчика Ивана Кожедуба.