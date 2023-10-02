Британия отказалась направлять военные корабли для обеспечения вывоза украинского зерна

Министр обороны Британии Грант Шаппс заявил, что корабли Королевского флота не будут отправлять в Черное море, чтобы обеспечить экспорт украинского зерна. Об этом журналист The Guardian Дэн Сабба написал в соцсети X (ранее Twitter).

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Сабба отметил, что спекуляции на тему отправки британских кораблей на эту миссию получили широкое распространение после интервью Шаппса Sunday Telegraph. В нем Шаппс рассказал, что обсуждал с президентом Украины Владимиром Зеленским то, как британский флот может помочь защитить коммерческие суда с зерном в Черном море.

Позже министр обороны заявил, что «не ожидает развертывания каких-либо кораблей королевских ВМС в Черном море».

По словам Саббы, также Шаппс отказался гарантировать, что Британия потратит еще 2,3 миллиарда фунтов стерлингов на военную помощь Украине в 2024 году, подчеркнув, что «сейчас не время опережать бюджетные процессы».