О том, что один из исполнителей теракта в Анкаре был членом РПК, нам сообщило МВД Турции. И в Турции же сообщили, что РПК взяла на себя ответственность за взрыв. Из других источников я пока таких сообщений не видел... Что бы ни происходило в последние несколько лет в Турции в плане терроризма - взрывы, стрельба, нападения и так далее - всегда обвиняется только один субъект - Рабочая партия Курдистана. И это понятно с политической точки зрения. Ведь [президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган уже давно называет РПК главной угрозой существующему в Турции политическому порядку. Но стоит ли в действительности за инцидентом в Анкаре РПК - нам на сегодняшний день доподлинно не известно. Но нам известно, что было очень удобно использовать это террористическое нападение для нанесения авиаударов по объектам РПК на севере Ирака. Это называется "давно не наносили". Мол, настало время "взбодрить" население и показать, что турецкие власти не дремлют, что "карающий меч находится в заостренном состоянии".

Андрей Чупрыгин Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог