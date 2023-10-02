Востоковед высказался о теракте в Анкаре и ответном ударе Турции по северу Ирака
Востоковед Андрей Чупрыгин в разговоре с Рамблером прокомментировал события в турецкой столице Анкаре, где утором 1 октября была предпринята попытка теркта, а также оценил реакцию на произошедшее во стороны властей Турции.
1 октября возле здания МВД Турции в Анкаре прогремел взрыв. Двое нападавших подъехали к воротам, один из них был вооружен "поясом смертника" и погиб в результате взрыва, второй был поражен ответным огнем полицейских. Турецкий телеканал A Haber сообщал о причастности к произошедшему Рабочей партии Курдистана (РПК, запрещена в Турции). В ответ на взрыв в Анкаре Турция нанесла серию ударов по объектам РПК на севере Ирака.
Чупрыгин усомнился в том, что нападение было совершено именно представителями РПК.
О том, что один из исполнителей теракта в Анкаре был членом РПК, нам сообщило МВД Турции. И в Турции же сообщили, что РПК взяла на себя ответственность за взрыв. Из других источников я пока таких сообщений не видел... Что бы ни происходило в последние несколько лет в Турции в плане терроризма - взрывы, стрельба, нападения и так далее - всегда обвиняется только один субъект - Рабочая партия Курдистана. И это понятно с политической точки зрения. Ведь [президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган уже давно называет РПК главной угрозой существующему в Турции политическому порядку. Но стоит ли в действительности за инцидентом в Анкаре РПК - нам на сегодняшний день доподлинно не известно. Но нам известно, что было очень удобно использовать это террористическое нападение для нанесения авиаударов по объектам РПК на севере Ирака. Это называется "давно не наносили". Мол, настало время "взбодрить" население и показать, что турецкие власти не дремлют, что "карающий меч находится в заостренном состоянии".Андрей ЧупрыгинСтарший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог
Обстоятельства совершенного в Анкаре нападения вызывают ряд вопросов, отметил эксперт.
"Конечно, за нападением могла стоять и РПК. Но тогда не совсем понятно, с какого перепуга она вдруг вчера решила совершить все это дело? Тут еще и не очень понятно наличие смертника. РПК - это все-таки коммунисты, а смертники - это "торговая марка" джихадистов, то есть исламистских организаций. Оно и понятно: молодой пацан [джихадист-смертник], который себя взрывает, очевидно, ожидает, что в раю его встретят с любовью, и его жизнь там будет замечательна. Но чего может ожидать взрывающий себя коммунист? Что он пересечется с Карлом Марксом и обсудит с ним волнующие вопросы? Этого я не совсем понимаю. Для меня наличие смертника неоднозначно в этой ситуации. Конечно, я могу ошибаться. Вполне возможно, что РПК начала использовать смертников, но раньше, насколько я помню, она этого не делала", — сказал Чупрыгин.
После совершения нападений террористические группы зачастую самостоятельно рассылают в различные мировые СМИ заявления, где берут на себя ответственность за произошедшее, подчеркнул собеседник.
"А здесь имеется только сообщение турецкой стороны, поэтому у меня присутствует определенная доля скепсиса", — отметил востоковед.
Специалист затруднился назвать точную причину нападения террористов в Анкаре, допустив при этом, что оно могло быть связано с "внутренними ситуациями в политической тусовке Турции".
"В последнее время (после выборов) Эрдоган вроде бы ничего такого не совершал в отношении курдов... Но есть предположения, что сейчас что-то происходит внутри политического истеблишмента Турции, и это происходящее потребовало в очередной раз продемонстрировать решительность и твердую руку Эрдогана. Такой вариант тоже нельзя сбрасывать со счетов", — отметил эксперт.
Говоря о решении Турции нанести удары по объектам РПК в Ираке в ответ на теракт, Чупрыгин подчеркнул, что подобные атаки турецких сил происходят регулярно.
"У Эрдогана давно есть желание в принципе ликвидировать инфраструктуру РПК на севере Ирака. Но он не может этого сделать без полномасштабной наземной операции. Он дважды пытался проводить такую операцию, но сейчас она не совсем возможна, поскольку речь все-таки идет о суверенной территории Ирака. С моей точки зрения, даже авиационный налет - это на сегодняшний день высокий риск. Ирак - это государство, где на сегодняшний день более-менее налаживается политический дискурс. И в правительстве страны, и в ее органах госбезопасности ситуация структурируется. То есть на Ирак уже просто так "не напрыгнешь". Полагаю, что если не в публичной сфере, то по крайней мере в непубличном пространстве Ирак выразит решительный протест в связи с авианалетом", — сказал эксперт.
Авиаударами по северу Ирака Эрдоган может "прощупывать почву" касательно возможности начать полномасштабную наземную операцию против сил РПК, считает Чупрыгин.
"Эрдоган будет стремиться закрыть в ближайшее время вопрос с РПК. По крайней мере, что касается угрозы на севере Ирака. У Эрдогана последний срок [правления], и он, судя по всему, больше не будет баллотироваться. Он хочет оставить после себя хорошее наследство. И одна из основных задач, которую он видит перед собой, — это обеспечение гарантированной безопасности, чего невозможно сделать без решения вопроса с основным силовым оппонентом, которым является РПК. Возможно, происходящее сейчас - это начало очередного витка прямой борьбы Эрдога с этой организацией", — заключил арабист.
Ранее на теракт возле здания МВД Турции отреагировали США.