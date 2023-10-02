Затопленные окрестности Стамбула попали на видео
1 октября днем в городе начался сильный ливень. В регионе до этого наблюдалась многомесячная засуха. Из-за нее уровень воды в водохранилищах Стамбула упал ниже отметки в 23%.
В некоторых районах на окраинах города зафиксированы подтопления из-за сильных дождей. При этом ситуация в туристическом центре соответствует норме.
В результате сильнейшего ливня в аэропортах Стамбула и ряда курортов Турции массово задержали и отменили авиарейсы.
Ранее губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул объявила о введении режима чрезвычайного положения в городе и ряде регионов штата Нью-Йорк. Причиной стал сильный ливень и последующие подтопления.
Согласно сообщениям местных СМИ, сильный ливень в Нью-Йорке привел к затоплению нескольких улиц и проблемам в работе метро. В данный момент городские власти приняли решение закрыть терминал аэропорта Ла-Гуардия, а также остановить движение нескольких веток метрополитена.