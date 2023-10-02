Бывший премьер Украины заявил о сокращении населения страны

Население Украины продолжает сокращаться, в настоящее время в стране проживает 23 миллиона человек человек. Об этом в своем Николай Азаров.
Согласно данным Государственной службы статистики Украины, по данным на 1 января 2022 года численность жителей страны составляла более 41 миллиона человек.
«На территории страны осталось 23 млн человек, а продолжать военные действия могут лишь 3,5 млн украинцев. А украинская трудоспособная молодежь массово покидает страну», — заявил Азаров.
Бывший премьер отметил, что в стране ускоренными темпами продолжается мобилизация.
«Перед военкомами поставлена задача набрать ресурс как минимум на год активных "мясных штурмов". Эксперты даже называют конкретную цифру - до 500 тыс. "добровольцев" к весне. Учитывая, что мобилизационный ресурс в стране фактически исчерпан, власть будет прибегать ко все более драконовским методам», — написал он.