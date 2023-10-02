Бывший премьер Украины заявил о сокращении населения страны

«Перед военкомами поставлена задача набрать ресурс как минимум на год активных "мясных штурмов". Эксперты даже называют конкретную цифру - до 500 тыс. "добровольцев" к весне. Учитывая, что мобилизационный ресурс в стране фактически исчерпан, власть будет прибегать ко все более драконовским методам», — написал он.