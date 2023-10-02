Названы темы встречи глав МИД ЕС в Киеве

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о том, что намерен сегодня провести неформальную встречу глав МИД стран Европейского союза в Киеве. Об этом пишет РИА Новости.

«Я созываю сегодня в Киеве глав МИД стран ЕС», - написал он в соцсети X (ранее Twitter).

По его словам, это будет первая в истории встреча 27 членов блока за его пределами и она призвана показать, что «будущее Украины – в ЕС».

По данным источников портала Euractiv, в ходе встречи в Киеве министры иностранных дел стран Евросоюза намерены обсудить меры по поддержке Украины и итоги предоставления военной помощи. При этом темами встречи также станут «обязательства в области безопасности» и дальнейшее ужесточение антироссийских санкций.

Ожидается также, что главы внешнеполитических ведомств стран ЕС встретятся с украинским руководством.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. В ответ западными странами было резко усиленно санкционное давление на Россию. Также Запад начал масштабные поставки оружия Киеву, в том числе и запрещенных международной конвенцией кассетных боеприпасов.

В конце февраля 2022-го Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС и призвал Брюссель немедленно запустить этот процесс по ускоренной процедуре. В начале 2023 года украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Киеве разработали «плотный двухлетний график» для вступления страны в Евросоюз.