Трамп предложил расстреливать на месте грабителей магазинов

Бывший президент США Дональд Трамп призвал расстреливать грабителей магазинов в речи перед калифорнийскими республиканцами и предупредил, что "эта страна умрет", если Джо Байден останется президентом.

"Мы немедленно прекратим все грабежи и кражи. Очень просто: если вы ограбите магазин, вы можете быть полностью готовы к тому, что вас застрелят, когда вы выходите из этого магазина", - сказал Трамп, вызвав аплодисменты.

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Риторика соответствует позиции Трампа о жесткой борьбе с преступностью, но означает усиление акцента на наказании, отмечает Associated Press. Трамп ранее предлагал расстреливать мигрантов, чтобы не дать им въехать в США. Бывший министр обороны Марк Эспер заявил, что Трамп в свое время спрашивал его о расстреле протестующих против действий властей после убийства афроамериканца Джорджа Флойда. Он также выступил за введение смертной казни для осужденных торговцев наркотиками, убийц полицейских и торговцев людьми.

Его призывы к радикальным действиям в отношении преступников прозвучали после того, как Байден обогнал Трампа в сборе средств на предвыборную кампанию. Команда Байдена сообщила о полученных 72 миллионах долларов во втором квартале и 77 миллионах долларов наличными "более чем вдвое больше, чем у Трампа". Об этом сообщил портал Mediaite, ссылаясь на сообщение Федеральной избирательной комиссии о предвыборной кампании 2024 года.

"Благодаря вашей поддержке мы преодолеем жестокие атаки глубинного государства и выдворим нечестного Джо Байдена из Белого дома. Он самый коррумпированный президент в нашей истории, - сказал Трамп, требуя пожертвований. - И эта страна погибнет, если нам придется пережить еще четыре года этого парня!".

Напомним, что Трамп заявил о своем намерении в понедельник явиться в суд Нью-Йорка, чтобы лично оспорить решение судьи по делу о мошенничестве.

"Завтра утром я пойду в суд, чтобы бороться за свое имя и репутацию", - написал Трамп в воскресенье вечером на своей платформе Truth Social.