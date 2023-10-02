Кандидат в президенты США упрекнул Байдена в поддержке цензуры
Президент США Джо Байден поддерживает введение цензуры, что характеризует его как нехорошего человека. Такое мнение высказал кандидат в президенты страны от республиканцев Вивек Рамасвами, передает РИА Новости.
Отмечается, что Байден выступал с критикой в адрес владельца социальной сети Х (бывший Twitter) Илона Маска, утверждая, что он препятствует борьбе с дезинформацией в соцсети. По мнению Рамасвами, такая позиция является призывом к введению цензуры. «Назовите хотя бы один случай в человеческой истории, когда те, кто боролся за цензуру [свободы] слова, были хорошими парнями. Я подожду», — заявил политик.
Ранее сообщалось, что администрация главы США занималась регулярной цензурой социальных сетей в консультациях с руководством онлайн-платформ. Об этом стало известно благодаря расследованию генеральных прокуроров Луизианы и Миссури Джеффа Лэндри и Эрика Шмитта, которое выявило обширное «предприятие по цензуре», куда входит множество федеральных агентств.