Кандидат в президенты США упрекнул Байдена в поддержке цензуры

Отмечается, что Байден выступал с критикой в адрес владельца социальной сети Х (бывший Twitter) Илона Маска, утверждая, что он препятствует борьбе с дезинформацией в соцсети. По мнению Рамасвами, такая позиция является призывом к введению цензуры. «Назовите хотя бы один случай в человеческой истории, когда те, кто боролся за цензуру [свободы] слова, были хорошими парнями. Я подожду», — заявил политик.